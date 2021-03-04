صور.. وزير الثقافة تكرم 7 شخصيات من أبناء بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021.

وتضمنت قائمة المكرمين كل من: الدكتورة فايزة أبو النجا، واللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفوري، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، ومحمد سالم.

ومن المنتظر أن تشهد الوزيرة احتفال فني يضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.