سفير الفاتيكان يشهد احتفالات الذكرى الأولى لتدشين إيبارشية أبوقرقاص

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

حضر سفير دولة الفاتيكان، المطران نيقولاوس هنري، مساء اليوم الخميس، الذكرى الأولى لتدشين إيبارشية الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص في محافظة المنيا.

كان في استقبال السفير، الأنبا بشارة جودة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.

وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.

وقال الأنبا بشارة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، وملوى وديراموس، إن زيارة السفير تستغرق 6 أيام، فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري، وتشهد زيارات لأماكن أثرية، ولقاءات رعوية داخل عدد من الكنائس، موضحًا أن الزيارة تواكب العيد الأول لتأسيس الإيبارشية.