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"تنمية الرياض" تنظم 5 لقاءات افتراضية لتوعية المجتمع المحلي

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ضمن مشروع "نتواصل عن بُعد" لـ 300 مستفيد من جميع الفئات

نظم مركز التنمية الاجتماعية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الأخيرين، خمسة لقاءات توعوية افتراضية لـ 300 مستفيد ومستفيدة من جميع فئات المجتمع.

اشتملت اللقاءات التي كانت بعناوين "الثوابت التربوية في ظل التغييرات" و"المناعة النفسية وقت الأزمات" و"الضغوط النفسية وتأثيرها على الهرمونات"، و"تأثيرات الحجر الصحي المنزلي" و"الإسعافات الأولية".. على عديد المحاور أهمها؛ "تحولات الأسرة وأنواع المناعة النفسية ومفهوم الضغوط وأنواعها وأفضل الطرق لتجاوز تأثيرات الحجر السلبية "كما صاحب اللقاءات تطبيقات عملية وإجابة على استفسارات الحضور.

يُشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مبادرات المشروع التثقيفي "نتواصل عن بعد" الذي أطلقه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بداية العام الحالي بمشاركة "وزارة التعليم، وزارة الصحة، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الأمان الأسري، الصحة النفسية" لنشر الوعي والثقافة الصحية بين أفراد المجتمع المحلي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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