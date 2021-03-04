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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان

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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان
"المالكي": يتعمدون التصعيد العدائي والإرهابي وأعمالهم تمثل جرائم حرب

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة (جازان) محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية ، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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