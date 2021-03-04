"عاصمة الثقافة المصرية".. وزيرة الثقافة تشهد عروض فرق بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وعرضت فرقة الفنون الشعبية عدد من الفقرات الاستعراضية على أنغام السمسمية، وعدد من الأغاني الوطنية، ومن المنتظر أن تفتتح الوزيرة معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لإطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.