بعد الدفع بـ15 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق هائل في مصنع كرتون بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان بالشرقية، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بمصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة، وذلك بعد الدفع بـ15 سيارة إطفاء بينها 3 خزانات مياه، فيما أصيب شخصان بحالات اختناق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع كرتون، مقام على مساحة 3000 متر مربع بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر.

دفعت قوات الحماية المدنية، بـ15 سيارة إطفاء، بينها 3 خزانات، تمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، والذي أسفر عن إصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى إسعافهما، فيما جرى انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب اندلاعه.