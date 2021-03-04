ضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة بإدارة تموين الحامول في كفر الشيخ، اليوم الخميس، شخص يقيم بإحدى قرى مركز الحامول، وبحوزته كميات من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداولها خارج منظومة الخبز، بغرض جمعها، وإعادة طرحها للبيع بأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات إلى المهندس ياسر محمدين، مدير إدارة تموين الحامول، بتجميع أحد الأشخاص دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج منظومة الخبز، على تو توك نقال "تروسيكل"، أمام أحد المنازل بقرية العمرانية، التابعة لمركز الحامول.

شكل مدير إدارة تموين الحامول، حملة من جهاز الرقابة التموينية بالإدارة، وتوجهت إلى مكان البلاغ، وجرى ضبط الشخص وبحوزته عدد 7 أجولة دقيق بلدي مدعم مخصص توزيعها على المخابز البلدية، ومحظور تداولها خارج منظومة الخبز.

تبين أن الشخص الذي جرى ضبطه يدعى "ف.ا.ف.ع"، ويقيم بقرية العمرانية التابعة لمركز الحامول، فيما جرى التحفظ على الكمية المضبوطة بمعرفة رجال الحملة، وتعليتها على كمية أحد المخابز المجاورة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 660 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.