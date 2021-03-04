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صور.. تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في بني سويف

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صور.. تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في بني سويف صور.. تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في بني سويف

مصراوي Masrawy

08:33 م الخميس 04 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

انطلق، مساء اليوم الخميس، تطعيم الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بمستشفى بني سويف التخصصي ممن قام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصي.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أنه جرى الاستعداد لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح ضد "كوفيد 19" من خلال تجهيز مبنى العيادات بالمستشفى التخصصي بالمستلزمات الطبية اللازمة، والاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ على سلامة الطعوم، والالتزام بمعايير الجودة وسياسة مكافحة العدوى والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان وتم إخطارهم برسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة بموعد ومكان التطعيم.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات ، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.

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