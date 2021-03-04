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"عاصمة الثقافة المصرية".. افتتاح معرض صور ووثائق تاريخ بورسعيد - صور

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"عاصمة الثقافة المصرية".. افتتاح معرض صور ووثائق تاريخ بورسعيد - صور "عاصمة الثقافة المصرية".. افتتاح معرض صور ووثائق تاريخ بورسعيد - صور

مصراوي Masrawy

08:32 م الخميس 04 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، معرض صور ووثائق تاريخ بورسعيد، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021.

وتفقدت الوزيرة أقسام المعرض الذي يضم أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ بورسعيد، يروي تاريخ المحافظة من خلال الصور بداية من حفر قناة السويس ومرورًا بانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956 انكسر 67 وانتصار 73، وحتى بورسعيد حديثًا.

ومن المنتظر أن تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لإطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.

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