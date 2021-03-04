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"عاصمة الثقافة المصرية".. وزيرة الثقافة تفتتح قاعة "فايزة أبوالنجا" في بورسعيد

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"عاصمة الثقافة المصرية".. وزيرة الثقافة تفتتح قاعة "فايزة أبوالنجا" في بورسعيد "عاصمة الثقافة المصرية".. وزيرة الثقافة تفتتح قاعة "فايزة أبوالنجا" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

08:16 م الخميس 04 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، قاعة "فايزة أبوالنجا" بديوان عام المحافظة، بحضور ابنة بورسعيد السفيرة فايزة أبو النجا، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وجرى عرض بالقاعة يتضمن الإنجازات التي شهدتها بورسعيد خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح .

وتشغل فايزة أبو النجا منصب المستشار الحالي لرئيس جمهورية العربية لشئون الأمن القومي، وهي من مواليد 12 نوفمبر 1951 في مدينة بورسعيد، وشغلت سابقًا منصب وزيرة دولة للشؤون الخارجية في وزارة عاطف عبيد، ثم وزيرة التعاون الدولي في وزارتي أحمد نظيف الأولى والثانية، ثم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارات أحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزوري الثانية، وفي 5 نوفمبر 2014 أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيينها مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، لتصبح السيدة الأولى في مصر التي تتولى هذا المنصب.

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