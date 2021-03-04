"عاصمة الثقافة المصرية".. محافظ بورسعيد يستقبل الفنان هاني شاكر - صور

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، استعدادًا لمشاركته في إحياء فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي.

ويضم الحفل فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.