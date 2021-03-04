صور.. أول قرار لمحافظ أسيوط بشأن ضحايا "سيارة مجريس"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي:

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، توجيهاته بسرعة صرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين في حادث سقوط سيارة نقل ركاب بنهر النيل أمام قرية مجريس بصدفا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئيس مركز ومدينة صدفا بسقوط سيارة نقل ركاب 7 راكب بنهر النيل أمام معدية قرية مجريس بمركز صدفا مما أدى إلى غرق جميع ركابها.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية والاسعاف الى مكان الحادث، كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إلى مكان الحادث وتابع جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لانتشال جثث المتوفيين ورفع السيارة من المياه رافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

أسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب السيارة "7 أشخاص" جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وصدفا المركزى وهم "حنفى محمود عبدالحافظ 64 سنة و سيد عبد الرحيم خليفة 43 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى ومحمود عرفة محمد 20 سنة، ومحمد مختار كمال 31 سنة ومصطفى كمال عبدالحافظ 48 سنة ومصطفي اشرف أحمد 20 سنة وشحاتة سيد محمد 45 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة والجميع من قرية الدوير صدفا وجارى العمل لانتشال السيارة والإفادة عند الانتهاء وتم تحرير المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلف محافظ أسيوط ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة صدفا بسرعة صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة فضلا عن تقديم واجب العزاء.