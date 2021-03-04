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بعد توقف العمل وانسحاب الشركة.. أهالي عمروس يستغيثون بوزير النقل بسبب كوبري "المنوفية - البحيرة"

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بعد توقف العمل وانسحاب الشركة.. أهالي عمروس يستغيثون بوزير النقل بسبب كوبري "المنوفية - البحيرة" بعد توقف العمل وانسحاب الشركة.. أهالي عمروس يستغيثون بوزير النقل بسبب كوبري "المنوفية - البحيرة"

مصراوي Masrawy

07:58 م الخميس 04 مارس 2021

كتب - مصراوي:

5 سنوات مرت ولا يزال الأهالي في قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية يطالبون بإنشاء كوبري يربط بين محافظتي المنوفية والبحيرة.

وقال عدد من الأهالي إن الكوبري الذي يطالبون بتنفيذه يساهم في منع تكرار غرق المعديات التي شهدتها المنطقة، والتي كان من ضمنها، حادث غرق "عبارة البحيرة" والذ أسفر حينها عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأوضح الأهالي أنهم تقدموا بطلب إلى وزير النقل وقتها الدكتور سعد الجيوشي رقم 631 بتاريخ 27 يونيو 2015، لإنشاء كوبري على النيل، يربط قرية العمروس، ورد عليه قطاع الكباري في الوزارة، إنه يجري عمل مخطط والعرض التفصيلي لدراسة إنشاء الكوبري، والبدء فيه حال توفرت الميزانية الكافية.

وتابع الأهالي أن الفريق كامل الوزير وزير النقل كان قد أكد -في تصريحات تليفزيونية- على أهمية الكوبري وأهمية تنفيذه للربط بين محافظتي المنوفية والبحيرة، لافتين إلى أنه جرى إصدار تعليمات من رئيس الجمهورية بعمل الكوبري.

وأضاف الأهالي أنه جرى إسناد المشروع إلى إحدى الشركات لتنفيذه، إلا أنهم فوجئوا بتوقف العمل هذا الأسبوع وانسحاب الشركة من موقع العمل بمعداتها.

وناشد الأهالي الرئيس عبدالفتاح بالتدخل من أجل إعادة العمل وإتمام المشروع وتنفيذ الكوبري حتى نتجنب جميعًا تكرار أي حوادث مشابهة لما يحدث للمعديات التي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين.

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