الداخلية تنعى رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

القاهرة- مصراوي:

ببالغ الحزن والأسى نعت وزارة الداخلية الفريق كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد نعى اللواء كمال عامر، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وغرد السيسي عبر حسابه على تويتر قائلًا: لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وتابع الرئيس: كان الفقيد خير معلم وقائدًا، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.