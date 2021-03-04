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أثارت جدلًا.. إزالة شقة سكنية من أعلى قباب مسجد في البحيرة - صور

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أثارت جدلًا.. إزالة شقة سكنية من أعلى قباب مسجد في البحيرة - صور أثارت جدلًا.. إزالة شقة سكنية من أعلى قباب مسجد في البحيرة - صور

مصراوي Masrawy

07:55 م الخميس 04 مارس 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، في إزالة طابق سكني، أعلى أحد المساجد، بعدما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وذكر مصدر بالوحدة المحلية، أن لجنة اجتمعت صباح اليوم لبحث ودراسة موقف العقار وانتهت برفض طلب التصالح.

كان ناشر الصورة ذكر أن الشقة شيدت حديثًا، واستغل صاحبها وجود المسجد للتحايل على القانون ومنع هدمها، وهو الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل بآراء متباينة ما بين منتقد ومدافع.

"مصراوي" تواصل مع المحاسب عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية، والذي قال: "المسجد والشقة مشيدين منذ عام 2011 وليس صحيحًا ما ذكره البعض، أن الشقة شيدت حديثًا أعلى المسجد".وأضاف رئيس المدينة: "المواطن المالك للمبنى تقدم بطلب للتصالح على المبنى المخالف بالكامل، الشقة والمسجد، وستطبق عليه القوانين في هذا الشأن".

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