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"الرشيد" يشكر القيادة على التوجيه بعدم إلغاء أي صك على مخطط معتمد

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"الرشيد" يشكر القيادة على التوجيه بعدم إلغاء أي صك على مخطط معتمد "الرشيد" يشكر القيادة على التوجيه بعدم إلغاء أي صك على مخطط معتمد
أشار إلى أنه قرار حكيم يعود خيره ونفعه على البلاد والعباد

رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبد العزيز بن فهد الرشيد الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور التوجيه الكريم بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.

جاء ذلك في تصريح خاص بمناسبة صدور التوجيه الكريم القاضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة حيث قال "الرشيد": إن المملكة بقيادتها الرشيدة تلامس حاجة المواطنين من خلال هذه القرارات التي تبعث الأمان وطمأنة المواطن مشيراً إلى أنه قرار حكيم يعود خيره ونفعه على البلاد والعباد.

وأضاف: إن هذا التوجيه الكريم أسعد أوساط المطورين والمستثمرين العقاريين وملاك العقار وبعث الطمأنينة في نفوسهم بما يحمله هذا التوجيه الكريم من تعزيز الثقة في الصكوك العقارية ويطمئن المطورين والمستثمرين العقاريين والمواطنين على ما بأيديهم من أملاك ليعود نفعه بإذن الله على مجمل الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص, كما سيساهم في تعزيز ونشاط سوق العقار بالمملكة العربية ، راجين من المقام السامي أن يشمل التوجيه الكريم جميع الصكوك الموقوفة والملغاة التي تداولتها أيادي أبنائكم المواطنين بحسن النية.

وأشاد الرشيد في ختام تصريحه بالدعم والمؤازرة الدائمة الذي يحظى به القطاع العقاري والمطورون العقاريون بالمملكة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يشكل محوراً أساسياً ويعزز الشراكة بين القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنمية المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد؛ سائلاً الله أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والتقدم والنماء وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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