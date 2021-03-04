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بعد مصرع 7 أشخاص.. الصور الأولى لموقع حادث "سيارة مجريس" في أسيوط

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بعد مصرع 7 أشخاص.. الصور الأولى لموقع حادث "سيارة مجريس" في أسيوط بعد مصرع 7 أشخاص.. الصور الأولى لموقع حادث "سيارة مجريس" في أسيوط

مصراوي Masrawy

07:18 م الخميس 04 مارس 2021

أسيوط - محمود عجمي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، من انتشال جثث 7 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا إثر انزلاق سيارتهم بنهر النيل بأسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة بنهر النيل بقرية مجريس.

انتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهري والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انزلاق سيارة "7 راكب" من أمام معدية قرية مجريس في نهر النيل ما أسفر عن غرق ركاب السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع "حنفى. م. ع" 64 عاما، "محمد. ع. م" 20 عاما، " محمود. ع. م"، "محمد. م. ك" 31 عاما، "مصطفى. ك. ع" 48 عاما، "مصطفى. أ. أ" 20 عاما، " سيد. ع. خ" 43 عاما، وجميعهم مقيمين في قرية الدوير صدفا، وجرى نقل 5 أشخاص إلى مشرحة مستشفى الإيمان و2 إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم سيطرة سائق السيارة على الفرامل ما أدى إلى انزلاقها بنهر النيل.

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