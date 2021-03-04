صور.. مستشفى قلين يستقبل 49 حالة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل مستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددا من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا.

ورصد الفريق الطبي، بمستشفى قلين المركزي، تلقي 49 مواطنا، لقاح فيروس كورونا في أول أيام من توزيعه في محافظة كفر الشيخ، وسط إجراءات احترازية من إدارة المستشفى خلال إقبال المواطنين على تلقي اللقاح.

وقاد الدكتور خليل منصور، مدير مستشفى قلين المركزي، فريق عمل من المستشفى لاستقبال المواطنين في المواعيد المحددة لتلقي اللقاح في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بحضور قيادات من مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، وحسام بريك، نائب رئيس المدينة، وعددا من القيادات الشرطية بمركز شرطة قلين، ومديرية أمن كفر الشيخ.