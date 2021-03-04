أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. مستشفى قلين يستقبل 49 حالة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ

Print
صور.. مستشفى قلين يستقبل 49 حالة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ صور.. مستشفى قلين يستقبل 49 حالة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

07:09 م الخميس 04 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل مستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددا من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا.

ورصد الفريق الطبي، بمستشفى قلين المركزي، تلقي 49 مواطنا، لقاح في أول أيام من توزيعه في محافظة كفر الشيخ، وسط إجراءات احترازية من إدارة المستشفى خلال إقبال المواطنين على تلقي اللقاح.

وقاد الدكتور خليل منصور، مدير مستشفى قلين المركزي، فريق عمل من المستشفى لاستقبال المواطنين في المواعيد المحددة لتلقي اللقاح في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بحضور قيادات من مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، وحسام بريك، نائب رئيس المدينة، وعددا من القيادات الشرطية بمركز شرطة قلين، ومديرية أمن كفر الشيخ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية