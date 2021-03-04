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رفضت تحضير الإفطار.. قصة زوج قتل زوجته الحامل في شهرها السابع بشبرا

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رفضت تحضير الإفطار.. قصة زوج قتل زوجته الحامل في شهرها السابع بشبرا رفضت تحضير الإفطار.. قصة زوج قتل زوجته الحامل في شهرها السابع بشبرا

مصراوي Masrawy

06:52 م الخميس 04 مارس 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة، واقعة مقتل زوجة على يد زوجها، ضربها بـ"وابور الجاز" على رأسها، وذلك بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب رفضها تجهيز الإفطار، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط الزوج، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول جثة سيدة حامل فى شهرها السابع، مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي فى المخ.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكل فريق بحثي قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص والتحري حول الواقعة، تبين نشوب مشادة كلامية بين سيدة عمرها 30 عاما، مقيمة بشارع بورسعيد في الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وأنها كانت حامل بالشهر السابع، وزوجها 32 عاما، عامل، بسبب خلافات زوجية، حيث رفضت تجهيز الإفطار، فضربها بـ"وابور جاز" على رأسها، ما أسفر عن إصابتها التى أودت بحياتها فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وبالعرض على النيابة، صرح المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بدفن الجثة، وحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعى وتحريات رجال المباحث حول الواقعة.

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