تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انطلاق حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بمركز القلب والجهاز الهضمي.

أوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه جرى تطعيم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، إذ جرى التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال أو عبر إرسال رسائل نصية لتحديد موعد أخذ اللقاح.

كما نوهت الدكتورة منال عوض، إلى أن عملية تلقي اللقاح للفئات المستحقة والتي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان تجرى وسط إجراءات وقائية واحترازية، وقواعد التباعد الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة حريصة على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أن مركز القلب والجهاز الهضمي يعمل يوميًا من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً، بما فيها أيام العطلات، مشيراً إلى أن عملية التطعيم تتم وفقاً للمعايير و الاشتراطات المقررة في هذا الشأن.