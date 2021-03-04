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صور.. محافظ الفيوم يتابع تلقي المواطنين لقاح كورونا

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صور.. محافظ الفيوم يتابع تلقي المواطنين لقاح كورونا صور.. محافظ الفيوم يتابع تلقي المواطنين لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:01 م الخميس 04 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحى:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخميس، فعاليات اليوم الأول لتلقي المواطنين لقاح ""، بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وذكر الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد غرف تقييم ما قبل التطعيم، والتسجيل، وغرفة التطعيم، بهدف طمأنة المواطنين الذين يتلقون اللقاح، والتأكيد على أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم بشكل مناسب بالمركز الطبى الحضرى.

وقال محافظ الفيوم، إنه حريص على متابعة المواطنين عند تلقيهم اللقاح باليوم الأول للاطمئنان على سير الأعمال على الوجه الأكمل وفقاً للاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مؤكداً أن الدولة حريصة على تطعيم كافة المواطنين المسجلين على تطبيق لقاح فيروس كورونا بوزارة الصحة، بالتزامن مع باقي الفئات المستهدفة من الأطقم الطبية.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للفرق الطبية، التي تتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود، مناشداً جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إجمالي من جرى إخطارهم عبر رسائل نصية لتلقي اللقاح بلغ 50 مواطناً من كبار السن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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