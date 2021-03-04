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مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء ممارسة المشي في المنيا

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مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء ممارسة رياضة المشي في المنيا مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء ممارسة المشي في المنيا

مصراوي Masrawy

05:45 م الخميس 04 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

صدمت سيارة مجهولة، سيدة تخطى عمرها الـ40 عامًا، خلال سيرها على أحد الطرق الفرعية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، من أجل خسارة وزنها؛ ما أدى إلى مصرعها، ونقل جثتها إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من المستشفى العام، نرمين.خ.ر- 45 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى، وتبيّن، أن السيدة صدمتها سيارة على الطريق المؤدية لقرية ديروط أم نخلة، وأوضحت التحريات الأولية، أنها من أهالي قرية ديروط أم نخلة، وكانت تسير في الطريق المؤدي إلى القرية، بهدف إنقاص وزنها الزائد، وخلال ذلك، صدمتها سيارة مجهولة وفرت هاربة.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأُزيل آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور.

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