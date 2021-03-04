الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان بالشرقية، عصر اليوم الخميس، بسيارتي إطفاء وخزان مياه، بالإضافة إلى 10 سيارات جرى الدفع بها قبل ساعة وأكثر؛ لمحاولة السيطرة على حريق بمصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع كرتون، مقام على مساحة 3000 متر مربع بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر.

دفعت قوات الحماية المدنية، بـ15 سيارة إطفاء، بينها 3 خزانات؛ لمحاولة السيطرة على النيران، وجار إخماد الحريق، والذي لم يسفر حتى الآن عن خسائر في الأرواح.