وزيرة التضامن تسلم 31 "دراجة مجهزة" لذوي الإعاقة في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي 31 دراجة آلية مجهزة للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك بالسرادق المقام بدار فاقدي الرعاية بشرق النيل مركز بني سويف، والتي جرى توفيرها عن طريق التعاون المثمر بين وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمكنهم تلك الدراجات من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا في كافة المناحي.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبها أكدت الوزيرة على أن هذه المبادرة ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات التي تتبناها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدني، لتوفير الرعاية اللائقة لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية، في اطار خطة الدولة لإتاحة كافة السبل للتمكين الاقتصادي، والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدم لهم، مشيدة بالجهود المبذولة من العاملين بالتضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما تضمنت الفعاليات توزيع حزمة من المساعدات العينية والمادية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم قروض لتمويل مشروعات صغيرة، حيث جرى توزيع 200 بطانية، و200 كرتونة مواد غذائية و200عباية نسائية، و400كجم من اللحوم، و10 عقود لتمويل مشروعات صغيرة بقروض حسنة بقيم تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد بحسب حجم وطبيعة النشاط.