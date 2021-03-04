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صور.. مبادرة شبابية لتعقيم المنشأت العامة والخاصة في الوادي الجديد

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صور.. مبادرة شبابية لتعقيم المنشأت العامة والخاصة في الوادي الجديد صور.. مبادرة شبابية لتعقيم المنشأت العامة والخاصة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

05:10 م الخميس 04 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

دشن مجموعة من المتطوعين من الشباب بقرية البشندي بواحة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة للتطهير والتعقيم ضمن مبادرتهم لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرى البشندي برئاسة المهندس ماهر حسين والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط برئاسة المهندس عبد الحكم جبالي وتحت رعاية السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

استمر عمل فريق المتطوعيين من شباب البشندي، فى عمليات التطهير والتعقيم وتطهير القريه والشوارع والمصالح الحكومية ودور العباده وأماكن تردد المواطنين والمحلات التجارية وأغلب المنازل، وقد قدم شباب القرية المتطوعين مثالًا يحتذى به في العمل المجتمعي والمشاركة والحرص على مصلحة القرية والإهتمام بالمحافظة عليها وتطهيرها.

وأوضح المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط، اليوم الخميس، أن الحملة متواصلة بجهود تطوعية ينفذها الشباب، موكدًا أن أعمال التطهير مستمرة في كل الأماكن داخل المركز مستهدفة الشوارع والطرق والأماكن الحيوية والإدارات الخدمية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار جبالي، إلى تقديم الوحدة المحلية بالشكر والتقدير لهؤلاء الشباب المتطوعين والمشاركين في حملة التعقيم وهم صلاح عمار سنوسي، عبدالحليم عبدالحي عبدالحافظ، عشماوي بشندي منصور، محمود بشندي فاضل، مدحت مبروك بشندي فاضل، أيمن كمال الدين بشندي فاضل، حمدي أحمد عمار، أحمد حمدي سيد، أحمد عبدالسلام ، محمود محمد سيد.

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