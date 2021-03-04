ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق بكافة الأحياء، لضبط اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن الحملات التي أجريت على مدار شهر فبراير الماضي أسفرت عن ضبط 3 أطنان و486 كيلو جرام لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتشمل المضبوطات 1700 كيلو جرام لحوم مجمدة، و888 كيلو جرام دواجن، و22 كيلو جرام أسماك، و277 كيلو جرام لحوم غير مصنعة، و112 كيلو جرام لحوم ضأن وماعز، و98 كيلوجرام كبدة مجمدة، جميعها منتهية الصلاحية وفاسدة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أنه جرى تحرير 38 محضرا بالمخالفات، وذلك لردع المخالفين وكل من يضر بصحة وسلامة المواطنين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه بالاستمرار في الحملات التموينية، لضبط الأسواق والرقابة على الأغذية من أصل حيواني المعروضة للبيع على المواطنين.