هاني شاكر: بورسعيد تغيرت والظروف منعتني من إحياء حفلات بها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الخميس، إن بورسعيد تستحق لقب عاصمة الثقافة المصرية 2021.

وأضاف في تصريحاته فور وصوله مقر إقامته بمحافظة بورسعيد، استعدادًا لإحياء الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية: "سعيد بتواجدي مع جمهور عظيم في المدينة الباسلة، وأتمنى أن تكون أيام بورسعيد ومصر احتفالات، أهل بورسعيد ناس جميلة وهم يعلمون أنني أحبهم لكن الظروف هي التي منعتني من إقامة حفلات في بورسعيد، وفور ترشيح وزيرة الثقافة لي لإحياء حفل بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لبيت الدعوة لأكون معهم".

وأكد أنه لم يحضر إلى بورسعيد منذ فترة، وهناك أشياء عديدة تغيرت للأفضل، مضيفًا: "أحلى ما في أهل بورسعيد هو حب الناس، وأدعو الله يقدرني لتقديم حفل جميل يليق ببورسعيد وأهلها، ومبروك لبورسعيد".