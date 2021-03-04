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مصابة بمرض نفسي.. انتحار ربة منزل بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

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مصابة بمرض نفسي.. انتحار ربة منزل بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية مصابة بمرض نفسي.. انتحار ربة منزل بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:17 م الخميس 04 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أقدمت ربة منزل بقرية في المنصورة بمحافظة الدقهلية، على الإنتحار بـ"الحبة القاتلة"، بعد إصابتها بمرض نفسي.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود اشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "السيدة.م.خ" ٥٠ عامًا، ربة منزل مقيمة بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة جثة هامدة.

بالفحص وسؤال زوجها وابنها، قررا أنها كانت تعاني من مرض نفسي وصرع، وأبلغتهما بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة "حبة غلة" ولا توجد شبهه جنائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۱۹۰ إداري مركز شرطة المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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