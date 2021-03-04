محافظ القاهرة: الإسكان البديل ساهم في التخلص من العشوائيات.. وتوفير "حياة كريمة" لقاطنيها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الدولة نفذت العديد من مشروعات الإسكان بديل العشوائيات على أرض المحافظة، ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها كمشروعات الخيالة وروضة السيدة 1و2 ومثلث ماسبيرو ومعاً ومشروعات تطوير القاهرة الإسلامية بحضور نائبي المحافظ للمنطقتين الغربية والجنوبية ومسئولي المحافظة ووزارة الإسكان.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه المشروعات ساهمت بصورة كبيرة في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وثمن المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خلال الاجتماع جهود محافظة القاهرة في تقديم التيسيرات للمشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظة.​