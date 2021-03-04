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مصرع طفلة غرقًا بمروى مائي في الدقهلية

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مصرع طفلة غرقًا بمروى مائي في الدقهلية مصرع طفلة غرقًا بمروى مائي في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:14 م الخميس 04 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام مصرعها، غرقًا بمروى مائي بعزبة الجبالي بقرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمي الأمديد بالدقهلية.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلة بمياه مروی مائي بجوار منزلها بعزبة "الجبالي" التابعة لقرية "كفر سنجاب".

بالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة رقية محمد، 3 سنوات، أمام المنزل سقطت بمروی مائي مار بجوار المنزل، ما أدى إلى غرقها.

حرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٦٢٥ إداري مركز شرطة تمي الأمديد، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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