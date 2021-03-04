بالصور..هاني شاكر يصل بورسعيد لإحياء حفل "عاصمة الثقافة المصرية"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وصل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الخميس، إلى محافظة بورسعيد، استعدادًا لإحياء الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وذلك على مسرح المركز الثقافي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان.

وتبدأ مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، وتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة.

ويضم الاحتفال فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، بعدها يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغنياته.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، وحملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجري تفعيلها هذا العام.