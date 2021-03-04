بالصور.. قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل بمهرجان الربيع الشعبي

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري:

نظمت قنصلية جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حفلًا في إطار مهرجان عيد الربيع الصيني، بحضور عدد من الطلاب المصريين بمراحل تعليمية مختلفة.

وشهد الحفل الذي ترأسه قنصل عام الصين بالإسكندرية، تسليم جوائز للطلاب المصريين الفائزين والمشاركين في المسابقة الفنية "التعرف على الصين، استقبال عيد الربيع الصيني"، والتي قدموا خلالها لوحات فنية تعبر عن التراث الشعبي الصيني.

وقالت جياو لي يانغ، قنصل عام الصين بالإسكندرية: "إن مهرجان الربيع الصيني يعد أهم مهرجان تقليدي، ومنعتنا جائحة كورونا هذا العام من عمل حفل استقبال أو حفل موسيقي كالمعتاد في السنوات السابقة، ويسعدنا مشاركة فرحنا برأس السنة الصينية الجديدة مع أصدقائنا المصريين من خلال مسابقة فنية لقص الورق".