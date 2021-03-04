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.. وزيرة التضامن تضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة ببني سويف

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بالفيديو.. وزيرة التضامن تضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة ببني سويف .. وزيرة التضامن تضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة ببني سويف

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03:44 م الخميس 04 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

وضعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، حجر أساس مجمع المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة شرق النيل، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ويقع المجمع المزمع إقامته على مساحة 3500 متر داخل القرية الاجتماعية، ويوفر الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لمختلف الفئات العمرية بداية من الأطفال وحتى كبار السن، ويضم دارًا للفتيات بلا مأوى، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الأطفال الأيتام والأطفال بلا مأوى. كما يضم مركزًا طبيًا متكاملًا، وحضانة نموذجية، وقاعة متعددة الأغراض.

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