بالصور.. تطعيم أهالي الوادي الجديد بلقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخيس، بدء منظومة تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، بلقاح استرازينيكا الإنجليزي، المضاد لفيروس كورونا، للفئات المستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مركز تلقيح المواطنين باللقاح بحي الزهور بمدينة الخارجة.

وجرى تخصيص المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة لاستقبال أهالي باريس والخارجة الراغبين في تلقي لقاح كورونا من المسجلين على موقع وزارة الصحة، وكذا تخصيص المركز الطبي بمدينة موط في الداخلة، لاستقبال أهالي الفرافرة وبلاط.