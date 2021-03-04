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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات المقرر افتتاحها في العيد القومي

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات المقرر افتتاحها في العيد القومي بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات المقرر افتتاحها في العيد القومي

مصراوي Masrawy

03:25 م الخميس 04 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة اللمسات الأخيرة بالمشروعات الجاري تنفيذها استعدادًا لافتتاحها في العيد القومي للمحافظة الجمعة 19 مارس الجاري.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مشروع استكمال شارع 306 والذي يضم 15 محلًا وإقامة مكان أطلق عليه "مقصد العيلة" ليكون مخصصًا للعائلات، وتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير مسجد السلام، وحديقة الزهراء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إعداد برنامج للاحتفال بالعيد القومي، بحضور وزير الأوقاف، وعدد من الشخصيات العامة وإعلاميين، وسينطلق الحفل من ساحة العلم بمدينة طابا، برفع العلم، وإيقاد شعلة النصر، وافتتاح بعض المشروعات بمدن خليج السويس، وافتتاح مسجد السلام وحديقة الزهراء بمدينة الطور.

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