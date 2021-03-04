"إتقان" تقيم أول مزاد علني عبر البث المباشر لـ4 عقارات استثمارية بالرياض وجدة

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التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي باستخدام التقنيات الرقمية لإيجاد البدائل الآمنة

أعلنت شركة إتقان العقارية عن إطلاق أول مزاد علني عبر البث المباشر الفضائي والبث الرقمي (عن بُعد) في المملكة لتسويق أربعة عقارات استثمارية في الرياض وجدة، وذلك نظراً لظروف الجائحة والتزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتهدف هذه التجربة لتطوير وتعميم استخدام بدائل مرنة لتنفيذ المزادات خلال فترة تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومواكبة للتحول الرقمي وإيجاد البدائل الآمنة عالية الشفافية.

ويقام المزاد المرئي بتوظيف الوسائل التقنية عن بُعد للمزايدين بحيث يتم نقل المزاد عبر البث المباشر لثلاث قنوات فضائية (الساحة والوسام والمرقاب)، إضافة إلى البث عبر حسابات الشركة على توتير ويوتيوب، ودعت شركة إتقان العقارية الراغبين بالدخول في المزايدة إلى التوقيع على كراسة الشروط قبل موعد المزاد الذي ينطلق في يوم الأحد غرة شعبان لعام 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبد العزيز بن فهد الرشيد، أن العقارات الأربعة التي يجري عليها المزاد هي أرض الخالدية بمساحة تقدر بـ 32,904م تقع في التقاء طريق الخرج مع الطريق الدائري الجنوبي، وعمارة البطحاء الجديدة بمساحة تقدر 3,153.97 م, تضم 26 مكتباً و27 معرضاَ و70 شقة ومستودعين يصل دخلها السنوي قرابة 5,411,889 ريال.

وأضاف الرشيد أن العقار الثالث لمجمع العليا بمساحة تقدر بـ 5,965.65م يضم 17 معرضاً و40 شقة وملحقين يصل دخلها السنوي قرابة 1,782,100 ريال، فيما يأتي المزاد الأخير لمستودع بجدة يبلغ مساحته 25,000 م يقع في حي السروات بمحافظة جدة.

ودعا الرشيد في ختام تصريحه الراغبين في المزايدة من المستثمرين ولمعرفة تفاصيل أكثر عن المزاد المرئي بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (0500002020 -920001019) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.