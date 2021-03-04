يوقف تكاثر الفيروس.. 9 معلومات عن دواء "أڤيبيراڤير" بعد طرحه في الصيدليات لعلاج حالات كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طرح أول دواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج فيروس كورونا في الصيدليات، للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من الحالات المعزولة منزليا.

وقال حاتم، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا الدواء هو "أڤيبيراڤير"، الذي يضم المادة الفعالة "فافيبيرافير"، لافتاً إلى أن طرح الدواء بالصيدليات من شأنه أن يوفره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلاً من الذهاب للمستشفيات، والانتظار حتى يمكنهم الحصول عليه، مثمناً موافقة الجهات المسئولة بالدولة على هذا التوجه.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الدواء المطروح في الصيدليات على النحو التالي:

1- يعتبر مثيلا للدوائين الروسي والياباني لعلاج كورونا.

2- أثبت نتائج إيجابية في علاج الحالات المُصابة بكورونا من الحالات "البسيطة" و"المتوسطة" في الخارج، وفي مصر أيضاً لدى صرفه للحالات المُصابة بالفيروس.

3- الدواء متوفر في شكل "أقراص"، وليس حقن مثل علاج "رمديسيفير"، والمُصرح حتى الآن باستخدامه فقط بالمستشفيات.

4- ظهر في عام 2014 كعلاج للأنفلونزا باليابان، وأرسل لأكثر من 40 دولة لاختباره سريرياً ضد كورونا.

5- اعتمدته أكثر من دولة في بروتوكولات علاجها، منها مصر والهند والصين، وروسيا، بالإضافة لليابان.

6- يُصنع في مصر، وأخذ موافقة هيئة الدواء المصرية لطرحه في الصيدليات.

7- تم تصدير كميات منه لبلدان في عدة قارات بعدما تم تصنيعه في مصر خلال الموجة الأولى لظهور كورونا.

8- يعمل على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المُصابة بتلك الفيروسات.

9- دواء ذو كفاءة في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضاً في علاج فيروس كورونا المستجد.​