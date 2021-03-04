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وكيل صحة قنا: تطعيم 192 مواطنًا بلقاح كورونا يوميًا

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وكيل صحة قنا: تطعيم 192 مواطنًا بلقاح كورونا يوميًا وكيل صحة قنا: تطعيم 192 مواطنًا بلقاح كورونا يوميًا

مصراوي Masrawy

02:46 م الخميس 04 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين بمركز صحة الأسرة لتلقي لقاح كورونا، تبلغ ١٩٢ حالة يوميًا.

وأشار تاوضروس، إلي أنه جرى اختيار مركز صحة الأسرة بمدينة قنا للتطيعم، كونه يتوسط مدن المحافظة، فضلاً عن وجوده على طريق مواصلات رئيسي يوفر العبء والمعاناة عن المواطنين.

وأضاف تاوضروس، بأن أصحاب الأمراض المزمنة لهم قاعدة بيانات جاهزة بمديرية الصحة، منذ تسجيلهم في مبادرة ١٠٠ مليون صحة، بالإضافة إلى مرضى الأورام.

كورونا.. لحظة بلحظة

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