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بنسبة حضور ١٠٠%.. لا شكاوى في امتحان الصف الثاني الثانوي بدمياط

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بنسبة حضور ١٠٠%.. لا شكاوى في امتحان الصف الثاني الثانوي بدمياط بنسبة حضور ١٠٠%.. لا شكاوى في امتحان الصف الثاني الثانوي بدمياط

مصراوي Masrawy

02:11 م الخميس 04 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

تفقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.

وتابع وكيل الوزارة، لجان الامتحانات بمدارس الدكتور علي مشرفة الإعدادية، وأم المؤمنين الثانوية بنات، والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

واطمأن وكيل الوزارة، على سير الامتحانات باللجان، ودخول الطلاب على المنصة الإلكترونية لامتحانات "الصف الثاني الثانوي العام"، لمادتي اللغة الأجنبية الثانية "لغة فرنسية، لغة ألمانية" وعلم النفس والاجتماع"، بنسبة ١٠٠%.

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