أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لص المساكن قاتل شقيقه يعترف: "كان سيئ السمعة والسلوك"

Print
لص المساكن قاتل شقيقه يعترف: "كان سيئ السمعة والسلوك" لص المساكن قاتل شقيقه يعترف: "كان سيئ السمعة والسلوك"

مصراوي Masrawy

02:06 م الخميس 04 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

قتل عاطل شقيقه طعنًا بسكين في الصدر داخل الشقة سكنه بمنطقة الظاهرية شرقي الإسكندرية، بسبب خلافات سابقة بينهما وسوء سلوك المجني عليه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل أحد الأشخاص داخل الشقة سكنه بشارع حجر النواتية أمام مقابر أم النور بمنطقة الظاهرية.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "علي.م.م.ش"، 37 عامًُا، عاطل، السابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا، آخرهم القضية رقم 10448 لسنة 2017 جنح ثان الرمل "سرقة".

وبمناظرة الجثة، تبين وجود جرح طعني طولي بالصدر من الناحية اليسرى، ووجود آثار دماء على ملابس المجني عليه.

وتوصلت التحريات وأقوال أهالي المنطقة، إلى ارتكاب شقيق المتوفي الجريمة ويدعى "أحمد.م.م.ش"، 56 عامًا، عاطل، السابق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، آخرهم القضية رقم 16368 لسنة 2006 جنح أول الرمل "سرقة مسكن".

ألقي القبض على المتهم، واعترف أمام ضباط المباحث بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض "سكين" وأرشد عن مكان تواجده وجرى التحفظ عليه وبه آثار دماء المجني عليه.

تحرر المحضر رقم 1959 لسنة 2021 إداري ثان الرمل بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقل جثة المتوفي إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته أمام وكيل النائب العام، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة ومتكررة بينه وبين شقيقه بسبب سوء سلوكه.

وأشار المتهم في التحقيقات إلى نشوب مشادة كلامية مع شقيقه يوم الحادث تطورت إلى مشاجرة، طعن على إثرها شقيقه بسكين، ما أدى إلى مقتله.

وبالعرض على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية