لص المساكن قاتل شقيقه يعترف: "كان سيئ السمعة والسلوك"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

قتل عاطل شقيقه طعنًا بسكين في الصدر داخل الشقة سكنه بمنطقة الظاهرية شرقي الإسكندرية، بسبب خلافات سابقة بينهما وسوء سلوك المجني عليه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل أحد الأشخاص داخل الشقة سكنه بشارع حجر النواتية أمام مقابر أم النور بمنطقة الظاهرية.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "علي.م.م.ش"، 37 عامًُا، عاطل، السابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا، آخرهم القضية رقم 10448 لسنة 2017 جنح ثان الرمل "سرقة".

وبمناظرة الجثة، تبين وجود جرح طعني طولي بالصدر من الناحية اليسرى، ووجود آثار دماء على ملابس المجني عليه.

وتوصلت التحريات وأقوال أهالي المنطقة، إلى ارتكاب شقيق المتوفي الجريمة ويدعى "أحمد.م.م.ش"، 56 عامًا، عاطل، السابق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، آخرهم القضية رقم 16368 لسنة 2006 جنح أول الرمل "سرقة مسكن".

ألقي القبض على المتهم، واعترف أمام ضباط المباحث بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض "سكين" وأرشد عن مكان تواجده وجرى التحفظ عليه وبه آثار دماء المجني عليه.

تحرر المحضر رقم 1959 لسنة 2021 إداري ثان الرمل بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقل جثة المتوفي إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته أمام وكيل النائب العام، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة ومتكررة بينه وبين شقيقه بسبب سوء سلوكه.

وأشار المتهم في التحقيقات إلى نشوب مشادة كلامية مع شقيقه يوم الحادث تطورت إلى مشاجرة، طعن على إثرها شقيقه بسكين، ما أدى إلى مقتله.

وبالعرض على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.