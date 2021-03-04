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وفد من المراقبين الدوليين يصل إلى طرابلس لبحث وقف إطلاق النار

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وفد من المراقبين الدوليين يصل إلى طرابلس لبحث وقف إطلاق النار وفد من المراقبين الدوليين يصل إلى طرابلس لبحث وقف إطلاق النار

مصراوي Masrawy

01:10 م الخميس 04 مارس 2021

طرابلس- أ ش أ:

وصل فريق من المراقبين الدوليين يضم نحو عشرة أشخاص إلى ليبيا، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس، أن الوفد سيقوم بالتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد، مشيرة إلى أن الوفد مكون من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان مصدر دبلوماسي في نيويورك، قد أشار إلى أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس الجاري، تقريرا عن وقف إطلاق النار، ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية.

وأوضحت الوكالة، أنه من المفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت ومصراته وبنغازي حيث أن مهمة هذه البعثة، المُفترض أن تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقا، في آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، إذ قالت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الفريق سيمثل قوة "خفيفة" و"قابلة للتطوير"، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين.

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