757 طالبًا بالصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بجنوب سيناء- صور

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن 757 طالبًا بالصف الثاني الثانوي العام، أدوا اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 99%، وأدى 41 طالبًا من طلاب المنازل الامتحانات ورقيًا بنسبة حضور 95%.

وأضافت المديرية أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات النقل للصف الثاني الإعدادي اليوم بلغ 3251 طالبًا وطالبة بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.