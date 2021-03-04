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تخصيص 40 فدانًا لإنشاء جامعة دمنهور الأهلية

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تخصيص 40 فدانًا لإنشاء جامعة دمنهور الأهلية تخصيص 40 فدانًا لإنشاء جامعة دمنهور الأهلية

مصراوي Masrawy

01:53 م الخميس 04 مارس 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص مساحة 40 فدانًا أملاك دولة بإدكو، لإنشاء جامعة دمنهور الأهلية.
جاءت الموافقة باعتبار المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

وأضاف أنه سيجري إنهاء نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة، واستيفاء المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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