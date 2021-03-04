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بالصور .. تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في مستشفى كفرشكر المركزي

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بالصور .. تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في مستشفى كفرشكر المركزي بالصور .. تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في مستشفى كفرشكر المركزي

مصراوي Masrawy

01:50 م الخميس 04 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، البدء في تشغيل مركز تلقي لقاح المستجد "COVID-19" بمستشفى كفر شكر المركزي المطور.

وقالت مديرية الصحة، إن هناك مركزين للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القليوبية هما: مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركزي، ومركز اللقاحات بمستشفى معهد ناصر.

وأشار الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية، إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدأوا في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

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