بالصور .. تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في مستشفى كفرشكر المركزي

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، البدء في تشغيل مركز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بمستشفى كفر شكر المركزي المطور.

وقالت مديرية الصحة، إن هناك مركزين للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القليوبية هما: مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركزي، ومركز اللقاحات بمستشفى معهد ناصر.

وأشار الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية، إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدأوا في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.