اليوم.. تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الخميس، حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح، داخل 42 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إنه يجري اليوم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بلقاح كورونا في مستشفى الصدر بمدينة أسوان.

وأضاف أنه تقرر تطعيم 50 شخصًا كل يوم، اعتبارًا من الساعة 3 إلى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.