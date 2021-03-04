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يتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري

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مرتضى منصور يتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري يتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري

مصراوي Masrawy

01:55 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قال أشرف ناجي محامى الفنانة الاستعراضية سما المصري إن ، رئيس نادي السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد موكلته بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.

وأضاف "ناجي" في تصريحات لمصراوي، أن مرتضى ونجليه قدموا التنازل في جميع القضايا ضد موكلته أمام المحكمة الاقتصادية وستنتهي بالتصالح.

وأشار إلى 8 قضايا أخرى من مرتضى منصور ضد موكلته ومازالت قيد التحقيقات وسيتم تسويتها لاحقا.

وأكد" ناجي" أن مرتضى منصور تصالح لأن سما المصري الأن "محبوسة وضعيفة وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها".

واضاف ناجي أن أسرة سما المصري سوف تقوم بتقديم اعتذار رسمي لمرتضى منصور عمّا بدر من "سما" من سب وقذف في حقه وحق نجليه.

يذكر أن سما المصري تقضي عقوبات بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.

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مصراوي Masrawy

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