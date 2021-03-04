★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمستشفى سمالوط النموذجي.

وتابع المحافظ، مراحل حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، واستمع لشرح آلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

ووجّه القاضي، بتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من منازلهم إلى المستشفى إذا تطلب الأمر.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، يستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية.