بالصور.. كبار السن يتلقون لقاح كورونا في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

بدأت مديرية الصحة في السويس، اليوم الخميس، فعاليات تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بوحدة مبارك بحي فيصل.

وشهد الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير صحة السويس، إجراءات حقن كبار السن باللقاح، وقال إن مرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب والقسطرة المخية مدرجين في فئة أصحاب الأمراض المزمنة.

وسبق تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجراء كشف مبدئي تضمن قياس الضغط والسكر والاطمئنان من متلقي اللقاح، إذ يمكث مدة 15 دقيقة داخل غرفة مخصصة لمتابعته والتعامل الطبي إذا ظهرت أي أعراض أو مضاعفات.

وأشار مدير صحة السويس إلى أن التطعيم بدأ اليوم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساًء بوحدة أسرة مبارك المخصصة لتطعيم لقاح كورونا.