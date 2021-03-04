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مصرع أب وأم وطفلة في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

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مصرع أب وأم وطفلة في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء مصرع أب وأم وطفلة في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:17 م الخميس 04 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الخميس، على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي "4718- ط. س. ب" على الطريق الدولي الجديد بعد كمين المفارق "وادي فيران" على بعد 5 كيلومترات في اتجاه مدينة الطور.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بموقع الحادث، وهم فادي ميخائيل عطية 36 عامًا، و مارينا رأفت حنا 33 عامًا، وكاسيكا فادي ميخائيل 6 أعوام، وجميعهم من محافظة السويس.

وجرى نقل الجثث إلى مستشفى أبورديس المركزي، وإخلاء موقع الحادث، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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