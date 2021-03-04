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المملكة تتقدّم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال

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المملكة تتقدّم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال المملكة تتقدّم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال
بعد أن كانت في المركز 17 في عام 2019 وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي

المملكة تتقدّم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تَقَدّم المملكة 10 مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال، لتصل إلى المركز السابع في عام 2020م بعد أن كانت في المركز 17 في عام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020/ 2021م، الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال.

ويعتمد مؤشر حالة ريادة الأعمال بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عامل ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، وهي: البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال، أولويات ودعم التشريعات الحكومية، البيروقراطية والضرائب في التشريعات الحكومية، البرامج الريادية الحكومية، وريادة الأعمال في المراحل الدراسية.

وتتضمن هذه العوامل، ريادة الأعمال في مراحل التعليم العالي، نقل البحوث والتطوير، الوصول للبنية التحتية التجارية، ديناميكية السوق المحلي، عقبات دخول السوق المحلي، البنية التحتية العامة والحصول على الخدمات، والثقافة ودعم المجتمع.

وكانت المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019/ 2020م، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر "معرفة شخص بدأ مشروعاً جديداً"، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر "امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال"، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

الجدير بالذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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